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Osmaniye’de jandarmadan reflektör uygulaması176 defa okundu

kategorisinde,22 Kas 2018 - 16:32 tarihinde yayınlandı
Osmaniye’de jandarmadan reflektör uygulaması

Osmaniye’de jandarma ekiplerince yapılan uygulamada traktör sürücüleri, reflektörün önemi ve sarı tepe ikaz lambası konusunda uyarıldı. Şekerdere Köyü yolunda, Kanlıgeçit Jandarma Karakol Komutanlığı ve Jandarma trafik ekiplerince yapılan kontroller sırasında, römorklarında reflektör olmayan traktörlere, gece fark edilmelerini kolaylaştırmak ve trafik kazalarını önlemek için ücretsiz üçgen reflektör takıldı. Sürücüler, yüz yüze yapılan görüşmeler sırasında, kazaların sebep olduğu kural ihlalleriyle ilgili bilgilendirilip, trafik kurallarının önemi anlatıldı. Uygulamayla trafik kazalarının en aza indirgenmesinin hedeflendiği belirtilirken, sürücüler ise jandarmanın kendileri için gösterdiği duyarlılıktan dolayı teşekkürler ettiler. Trafik uygulamalarının, kazaların azaltılması, can ve mal kayıplarının en aza indirilmesi için gece gündüz kararlılıkla devam edeceği belirtildi.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE

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