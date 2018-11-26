Osmaniye’de “Kadına şiddete sıfır tolerans” yürüyüşü

Osmaniye Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) tarafından, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü kapsamında ‘Kadına Şiddete Sıfır Tolerans’ yürüyüşü düzenlendi. Şehit Bekir Evren İmam Hatip Ortaokulu yanında başlayan ve Park 328 AVM önünde sona eren yürüyüşe Vali Ömer Faruk Coşkun ve eşi Sevilay Coşkun, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Türk ve eşi Prof. Dr. Zeynep Türk, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Belediye Başkan Yardımcıları Fatma Teke, Sehavet Arslankurt ve Hacer Burcu Yüceer, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hamit Coşkun, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu, İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz, Osmaniye Barosu mensupları, OKÜ Şiddetle Mücadele Kulübü, çok sayıda sivil toplum kuruluşunun temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Yürüyüş boyunca katılımcılar ellerindeki şiddet karşıtı dövizler taşıdılar ve şiddeti kınayan slogan attılar. Yürüyüş sonunda konuşan Vali Ömer Faruk Coşkun, duyarlılık göstererek yürüyüşe katılan herkese teşekkür ederek, “Biz, kadına şiddeti; hem aileye hem topluma hem de insanlığa ihanet olarak görüyoruz. Kadına şiddete karşı mücadele herkesin ahlaki ve vicdani sorumluluğudur. Bu anlamda toplumumuzdaki herkesin bu mücadeleye katılmasını bekliyoruz. Kadına karşı şiddete sıfır tolerans diyoruz, her türlü şiddete de hayır diyoruz.” diye konuştu. Vali Coşkun’un konuşmasının ardından yürüyüş boyunca kadınların ellerinde taşıdıkları turuncu balonlar gökyüzüne bırakıldı. Etkinlik kapsamında, Park 328 AVM ve Osmaniye Valiliğinde kurulan stantlarda ‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele’ konulu bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

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