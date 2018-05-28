Osmaniye’de Kanser Çağrı Merkezi çalışmalarına başladı

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından Toplum Tabanlı Kanser Taramalarında Pilot İl seçilen Osmaniye’de ‘Çağrı Merkezi’ çalışmalarına başlandı. Bununla ilgili, İl Sağlık Müdürü Dr.Hasan Öznavruz başkanlığında, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr.Hayri Sarı, İlçe Sağlık Müdürleri, Toplum Sağlığı Merkezi Başkanları ve Çağrı Merkezlerinde çalışacak personelin katılımıyla bir toplantı düzenlendi. Toplantıda, vatandaşlara sunulacak hizmetler kapsamında sahada yürütülmesi planlanan çalışmalar değerlendirildi. Kanserle mücadelede en etkin yollardan birisinin de toplum tabanlı kanser tarama programları olduğunu belirten Dr. Hasan Öznavruz, tarama programı uygulanacak olan kanserlerde erken evrede tanı sağlanarak bu kanserlere bağlı morbidite ve mortalite oranları düşürülerek, erken tanı ve tedavi sayesinde sağlık harcamalarının azaltılacağını söyledi. Dr. Öznavruz, kanser tarama programlarındaki hedeflerinin, taranabilir meme, serviks ve kolorektal kanser türünde Avrupa Birliği kalite Standartlarına uygun ve birinci basamak ta yürütülen tarama programının gerçekleştirilmesi olduğunu ifade etti. Kanser taramalarında tüm topluma ulaşmanın en önemli kriter olduğuna değinen Öznavruz, şöyle dedi: “İlimizdeki hedef nüfusa ulaşmak üzere Pilot İl Uygulaması kapsamında Müdürlüğümüze bağlı KETEM, İlçe Sağlık Müdürlükleri ve Toplum Sağlığı Merkezlerinde Kanser Tarama Çağrı Merkezi kurulmuştur. Birimlerimiz KETEM, İlçe Sağlık Müdürlükleri ve Toplum Sağlığı Merkezlerinde görevli Çağrı Merkezi sağlık çalışanları tarafından; vatandaşlarımız telefon ile aranacaktır. Yapılan bu aramada Vatandaşlarımıza Kanser hastalığı, kanser taramalarının ve erken teşhisin ne kadar önemli olduğuna değinilerek Sağlık Merkezlerine davet edilecektir.Sağlık Merkezlerimize gelen vatandaşların ücretsiz olarak taramadan geçmesi sağlanacaktır.”

Haber:İbrahim EMÜL/OMANİYE