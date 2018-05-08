Osmaniye’de kanser tarama programı çalışmaları

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Kanser Daire Başkanı Dr. Murat Türkyılmaz ve ekibi Osmaniye’yi ziyaret ederek, kanser tarama programı çalışmaları hakkında bilgi aldı. Bakanlık yetkilileri İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Hayri Sarı ile yaptıkları görüşmelerde ilde yürütülen Kanser Tarama Programını değerlendirilerek mevcut çalışmaların bir adım daha ileriye taşıyabilmek amacıyla fikir alışverişinde bulunuldu. Osmaniye’nin önümüzdeki günlerde Toplum Tabanlı Kanser Taramalarında pilot il olarak değerlendirilecek olması sebebiyle oluşturulacak teknik altyapı ve saha çalışmaları konusu değerlendirilme yapılırken, 2018 yılının 2’nci yarısında başlayacak olan pilot uygulamanın Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Kanser Şubesi tarafından koordine edileceği belirtildi.

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