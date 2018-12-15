Osmaniye’de Karacaoğlan Şiirleri Ezberlenecek

Osmaniye’de ilk ve ortaokul öğrencileri arasında Karacaoğlan’ın şiirlerini ezberleme yarışı yapılacak. Osmaniye’de faaliyet gösteren Çukurova Halk Kültürünü Araştırma Derneği (ÇUHADER), Osmaniye Kültür Sanat Tarih Derneği (OKÜSANAT) ve AVRASYA Kültür Sanat Derneği tarafından yapılacak olan yarışmanın amacının Osmaniye topraklarının ozanı olan Karacaoğlan’a sahip çıkmak olduğu açıklandı. Dereceye girenlerin ödüllendirileceği belirtilen yarışma ile ilgili olarak Osmaniye Atabey Kolejinde ilk seminer yapıldı.

“Sayıloğlu’dan bahsederek aslını söyleyen, ‘Çukurova bayramlığın giyerken’ diyerek yaşadığı coğrafyayı ifade eden usta ozan Karacaoğlan’a sahip çıkmak için yola çıktık” diye söze başlayan OKÜSANAT Derneği Başkanı İsmet İpek, yarışma hakkında bilgi verdi. Dernek Başkanı İsmet İpek şöyle dedi; “Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün destekleriyle yapılacak olan bu yarışmada türkülerini çığırdığımız, oyunlarını oynadığımız dünyaca ünlü ozan Karacaoğlan’ın şiir zevkini öğrenmek, öğütlerini güncellemek istedik.”

Karacaoğlan’ın kişiliği ve Türk halk edebiyatı içindeki yeri hakkında bilgi veren Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim üyesi Doç. Dr. Cengiz Gökşen şöyle dedi; “Her şehri simgeleyen değerler var. Gaziantep baklavasıyla, K. Maraş dondurmasıyla, Konya Mevlana’sıyla tanınır. Osmaniye de Karacaoğlan’ı ile tanınmalıdır. Karacaoğlan adı Bahçe girişinde yapılacak “Karacaoğlan Şehri Osmaniye’ye Hoş Geldiniz” levhası ile karşılanmalıdır. Adı, şiirleri ve öğütleri yaşatılmalıdır.”

Yarışma birincisinin Karacaoğlan’ın 80 şiirini ezberleyenler arasından seçileceğini belirten Doç. Dr. Cengiz Gökşen; “Karacaoğlan şiirlerini ezberlemek hiç de zor değildir. Onun şiirleri zaten türkü olarak söylenmektedir.”

Karacaoğlan’ı tanıtmak için okullarında “Karacaoğlan Anma Günü” düzenlediklerini belirten Atabey Koleji Genel Müdürü İlyas Olcay, bu yarışmayla kendi faaliyetlerinin birleştirilmesinden memnuniyet duyduğunu ve Karacaoğlan’la ilgili her faaliyeti destekleyeceklerini söyledi.

Atabey Koleji Türkçe öğretmenleri tarafından düzenlenen “Karacaoğlan’ı Anma” töreninde öğrencilerin okuduğu şiirlere, söylediği türkülere katılımcılar da eşlik etti.