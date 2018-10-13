Osmaniye’de, kısa dönem erler ve güvenlik korucuları yemin etti

OSMANİYE’de 372. kısa dönem erler ve güvenlik korucuları, İl Jandarma Komutanlığı’nda düzenlenen törenle yemin etti. Törene Vali Ömer Faruk Coşkun, Garnizon Komutanı Topçu Albay Emin Yılmaz Sancaktar, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Tekne, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Tamer Bilacan, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, kamu kurum ve kuruluşları il müdürleri, kısa dönem erlerin ve güvenlik korucularının aileleri katıldı. Kısa dönem erler adına Jandarma Er Furkan Akarslan konuştu. Jandarma Er Akarslan, “Ana kucağının şefkatinden, baba ocağının sıcaklığından koparak asker ocağının kutsal çatısı altında birleştik. Bu ocakta komutana saygı, arkadaşa sevgi, orduya, millete vazife aşkını ve Atatürk sevgisini öğrendik.” dedi. Törenin devamında güvenlik korucuları adına konuşan Güvenlik Korucusu Refika Çerçi ise “Türkiye Cumhuriyeti’nin en genç güvenlik korucuları olan bizler bugün yemin ettik. Böylece vatan hizmetinde verilebilecek her türlü görevi üstlenebileceğimize ve bu uğurda seve seve canımızı feda edebileceğimize dair namus ve şeref sözü verdik.” dedi. Konuşmanın ardından, Hasan Aybaba Anadolu Lisesi öğrencisi Baturalp Güner şiir okudu. İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Tamer Bilacan ise kısa dönem erler ve güvenlik korucularına hitaben yaptığı konuşmada, “Sizler, bugün burada Türkiye Cumhuriyeti’nin, Atatürk ilke ve inkılaplarının teminatı olarak, Devletimizin bağımsızlık timsali olan bayrağımızın huzurunda, silah arkadaşlarınızla omuz omuza vererek, namusunuz üzerine yemin ettiniz. İçtiğiniz anda bağlı kalacağınıza, millet ve Cumhuriyete doğruluk ve muhabbetle hizmet edeceğinize inancımız tamdır.” diye konuştu. Jandarma marşının söylenmesinin ardından tören geçişi ile yemin töreni son buldu. Törenin ardından Vali Ömer Faruk Coşkun, kısa dönem erlerin ve güvenlik korucularının aileleri ile bir süre sohbet etti. /İbrahim EMÜL

Share This:

































