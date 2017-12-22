Osmaniye’de kontrol teknesi törenle suya indirildi

Osmaniye Su Ürünleri Kontrol Teknesi düzenlenen törenle hizmete alındı. Tekne, Aslantaş Barajı 1. Avlak sahası Düziçi bölgesi ve Aslantaş barajı 3. Avlak sahası Kadirli bölgesi, Kalecik barajı, Berke barajı ve Memetli Baraj göllerinde faaliyet gösterecek. Kadirli ilçesi Bahadırlı Köyünde düzenlenen törene Vali Ömer Faruk Coşkun, Kadirli Kaymakamı Tamer Orhan, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü İbrahim Sağlam ve çevre köylerin muhtarları katıldı. Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü İbrahim Sağlam, Osmaniye Su Ürünleri Kontrol Teknesinin, ilde sürdürülebilir avcılığın devamının sağlanması, baraj göllerindeki su ürünleri av stoklarının fazlalaştırılması ve denetimlerin daha hızlı ve etkin bir hale getirilmesi amacıyla hizmete alındığını ifade etti. Sağlam, “Amacımız, özellikle baraj gölleri etrafında bulunan yerleşim yerlerinde oturan balıkçıların gelirini düzenli hale getirmek ve balıkların üremelerine imkân vermek için denetimleri etkinleştirmektir. Bundan sonra su ürünleri avcılığında meydana gelecek herhangi bir soruna daha etkin bir şekilde müdahale edilip, zamanında ulaşılabilecektir.” diye konuştu. Teknenin özellikleri hakkında da bilgi veren İbrahim Sağlam, 5 metre uzunluğunda çift kat fiberglas yapıda olan teknenin 6 personel taşıma kapasitesine sahip olduğunu kaydetti. Teknenin suya indirilmesinin ardından, Vali Ömer Faruk Coşkun ve protokol mensupları tekneye binerek Aslantaş Baraj Gölünde kısa bir tur attılar. Vali Coşkun, programın ardından Bahadırlı Köyü sakinleri ile bir araya gelerek bir süre sohbet etti.

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