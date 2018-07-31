Osmaniye’de kurban satış ve kesim yerleri belirlendi

Osmaniye’de Kurban Hizmetleri Komisyonu, kurban satış ve kesim yerlerini belirledi. Komisyon, bayramla ilgili alınacak tedbirlerle ilgili alınan kararları açıkladı. Kurban satış yerleri olarak Fakıuşağı Mahallesi’ndeki Belediye izci kampı yanı ve Yunus Emre Mahallesi’ndeki Osmaniye Belediyesi Hayvan Satış Pazarı belirlenirken, bu yerlerde, alıcı ve satıcılar için su, tuvalet ve benzeri sosyal ihtiyaçların karşılanması için belediyece gerekli tedbirler alınacak. Ayrıca, Belediye Mezbahanesi, Salı Pazarı Kapalı Semt Pazarı, özel kesim yeri olarak, İşleroğlu Et Kombinesi, imkânları ve yerleri müsait olan belediyelerce şehirlerin belirli yerlerine yapılacak olan kurbanlık hayvan kesim yerleri, kasap bulundurmak şartıyla özel oto yıkama ve yağlama yerlerinde, kurban satış yerlerinde belirlenecek uygun mekânlarda ile belediye tarafından uygun görülen yerlerde kurban kesimleri yapılabilecek. Kurban kesim ücreti olarak ise kasaba kestirilmesi halinde; küçükbaş hayvan kesimi ve parçalanması 60 lira, büyükbaş hayvan kesimi, derinin soyulması ve 4 parçaya bölünmesi 275 lira, büyükbaş hayvan kesildikten sonra etin kemikten ayrılarak pay edilmesi 400 lira, belirlenen kurban kesim yerlerinde kurbanını kendisi kesmek isteyen şahıslar ise küçükbaş hayvan kesimi için ücret talep edilmesi durumunda mekanı kullanması karşılığında ödenmesi gereken ücret 30 lira olarak belirlendi.

Share This:

































