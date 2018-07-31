 Maltepe Escort pendik escort alanya escort kartal escort alanya escort kadikoy escort
MENÜ
Bugün: 31 TEMMUZ 2018 Basında 30 Yıl!
Yenileniyor
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • K.Maraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
BIST 96.952
DOLAR 4,9155
EURO 5,7527
ALTIN 193,55
Son Dakika Haberler
TÜMÜ

Osmaniye’de kurban satış ve kesim yerleri belirlendi648 defa okundu

kategorisinde,31 Tem 2018 - 15:49 tarihinde yayınlandı
Osmaniye’de kurban satış ve kesim yerleri belirlendi

Osmaniye’de Kurban Hizmetleri Komisyonu, kurban satış ve kesim yerlerini belirledi. Komisyon, bayramla ilgili alınacak tedbirlerle ilgili alınan kararları açıkladı. Kurban satış yerleri olarak Fakıuşağı Mahallesi’ndeki Belediye izci kampı yanı ve Yunus Emre Mahallesi’ndeki Osmaniye Belediyesi Hayvan Satış Pazarı belirlenirken, bu yerlerde, alıcı ve satıcılar için su, tuvalet ve benzeri sosyal ihtiyaçların karşılanması için belediyece gerekli tedbirler alınacak. Ayrıca, Belediye Mezbahanesi, Salı Pazarı Kapalı Semt Pazarı, özel kesim yeri olarak, İşleroğlu Et Kombinesi, imkânları ve yerleri müsait olan belediyelerce şehirlerin belirli yerlerine yapılacak olan kurbanlık hayvan kesim yerleri, kasap bulundurmak şartıyla özel oto yıkama ve yağlama yerlerinde, kurban satış yerlerinde belirlenecek uygun mekânlarda ile belediye tarafından uygun görülen yerlerde kurban kesimleri yapılabilecek. Kurban kesim ücreti olarak ise kasaba kestirilmesi halinde; küçükbaş hayvan kesimi ve parçalanması 60 lira, büyükbaş hayvan kesimi, derinin soyulması ve 4 parçaya bölünmesi 275 lira, büyükbaş hayvan kesildikten sonra etin kemikten ayrılarak pay edilmesi 400 lira, belirlenen kurban kesim yerlerinde kurbanını kendisi kesmek isteyen şahıslar ise küçükbaş hayvan kesimi için ücret talep edilmesi durumunda mekanı kullanması karşılığında ödenmesi gereken ücret 30 lira olarak belirlendi.

Share This:

Haber Editörü : Tüm Yazıları
mm
YORUM YAZ