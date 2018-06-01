Osmaniye’de Kurra hafızlardan Kur’an ziyafeti

Osmaniye İl Müftülüğü tarafından Ramazan ayı etkinlikleri kapsamında düzenlenen programda, uluslararası yarışmalarda derece sahibi olan hafızların yaptıkları Kur’an-ı Kerim tilavetleri, katılımcıları adeta mest etti. İftar öncesi Cumhuriyet Meydanında ki program, Merkez Fetih Cami İmam Hatibi Mahmut Durmuş’un okuduğu Kur’an-ı Kerimin ile başladı. Daha sonra açılış konuşması yapan Osmaniye İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu, geleneksek olarak gerçekleştirdikleri programında amaçlarının Kur’an bülbüllerini Osmaniye halkı ile buluşturmak olduğunu söyledi. Tahiroğlu, “Diyanet işleri başkanlığımız tarafından organize edilen bu programa katılan kardeşlerimiz, sizlere hayatınızda unutamayacağınız bir Kur’an ziyafeti arz edecekler.” dedi. Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Uzmanı Abdulhekim Ağırbaş ise konuşmasında, “Ulusal ve Uluslararası düzeyde Mushafları İnceleme ve Kıraat tecvit çalıştayları düzenliyoruz. Bunun yanı sıra ülkemizde Kur’an kültürünün yaygınlaşması, Kur’an’ın güzel bir şekilde okunması Ulusal ve Uluslararası düzeyde Kur’an’ı Kerim çalışması düzenlemektedir. Bu yılda İstanbul’da Fatih Camiinde 6’ncısını düzenlemiş olduğumuz Uluslararası Hafızlık ve Kur’ın-ı Kerimi güzel okuma yarışmasının ardından, bu güzel Kuran sedalarının sadece İstanbul’la sınırlı kalmaması için memleketimizin güzel vilayetlerine ulaştırmak üzere 4 grup halinde 33 ilimizde Kur’an Ziyafeti programları düzenledik. Bizlerde bu vesile bugün Osmaniye’de bulunmaktayız.” dedi. Uluslararası Kur’an-ı Kerimi Güzel Okuma Yarışması birincisi Fatih Eminönü Yeni Camii İmam Hatibi Ferruh Muştuer, Dünya ikincisi Filipinli M. Nadhir Asgar ve Eyüp Sultan Camii Müezzin Kayyımı Hafız-ı Kurra Hasan Tok Osmaniyelilere muhteşem bir Kur’an ziyafeti sundular. Program İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu tarafından yapılan dua ile son buldu. Programda, Kahramanmaraş İl Müftüsü Celal Sülgeç, müftü yardımcıları, ilçe müftüleri, cami imam hatipleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE