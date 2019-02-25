Osmaniye’de liseli öğrenciler, tiyatroda yarıştı

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından, Osmaniye Gençlik Merkezi organizasyonunda düzenlenen liseler arası tiyatro yarışmasında, Abdurrahman Keskiner Güzel Sanatlar Lisesi birinci oldu. 16 kişiden oluşan ve ‘Güney Yıldızı’ adı verilen gurup, 22 nisan’da Mersin’de düzenlenecek olan bölge yarışmalarında Osmaniye’yi temsil edecek. Gençlik Merkezi salonunda yapılan ve ‘Vatan Savunması’ temasının işlendiği yarışmalara 6 okul katıldı. Öğrencilerin, ailelerin, öğretmen, idareci ve katılımcıların duygu dolu anlar yaşamasına neden olan tiyatro gösterileri sonunda, Abdurrahman Keskiner Güzel Sanatlar Lisesi’nin ‘Destan’ adlı oyunu birinci olurken, Rahime Hatun Kız Meslek Lisesi ise ikinciliği elde etti. Edebiyat öğretmeni Hilal Çetin, yarışmalara üç aydır hazırlandıklarını belirterek, “Sahnede göstermiş oldukları üstün performans ve yetenekleriyle yarışma sonunda derece elde eden öğrencilerimle gurur duyuyorum.” dedi.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE