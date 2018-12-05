Osmaniye’de masa tenisi turnuvası

Osmaniye Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü tarafından “Okul Sporları” kapsamında düzenlenen ‘Masa Tenisi Turnuvası’ sona erdi. Gençlik Merkezinde Spor Salonu’nda yapılan ve oldukça çekişmeli müsabakalara sahne olan yarışmaya, Osmaniye’nin farklı ilçelerinden 45 okul takımı ve 180 sporcu katıldı. Müsabakalar sonunda Genç Kızlarda; Ahmet Cevdet Paşa Anadolu Lisesi takımı birinciliği, Kadirli Savrun Anadolu Lisesi ikinciliği, Düziçi ÇEAŞ Anadolu Lisesi üçüncülüğü Bahçe Anadolu Lisesi dördüncülüğü elde etti. Genç Erkeklerde ise Osmaniye Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi takımı birinci, Şehit Mehmet Karacatilki AİHL ikinci, Özel Kadirli Çukurova Anadolu Lisesi üçüncü, Kadirli Savrun Anadolu Lisesi dördüncü oldu. Gençlerin kıyasıya rekabetinde kızlar ve erkeklerde ilk 4’e girmeyi başaran takımlar kupa ve madalyaları Osmaniye Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu ve Masa Tenisi İl temsilcisi Hanifi Kaplan tarafından verildi.

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