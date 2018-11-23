Osmaniye’de ‘Milli Teknoloji, Güçlü Sanayi’ çalıştayı

Osmaniye’de, ‘Milli Teknoloji, Güçlü Sanayi Hamlesi Yolunda Sanayimizin Geleceği, Sorunlar ve Çözüm Önerileri’ konulu il çalıştayı düzenlendi. Polisevi’nde Vali Ömer Faruk Coşkun başkanlığında ki programa, Belediye Başkanı Kadir Kara, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Türk, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Altun, Osmaniye KOSGEB İl Müdürü Nihat Karademir, Sanayi ve Teknoloji İl Müdür Vekili Orhan Bilici, OSB Müdür Vekili Musa Gönül, DOĞAKA Genel Sekreteri Onur Yıldız, Osmaniye Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Devrim Murat Aksoy, Osmaniye Ticaret Borsası Başkanı Sait Çenet, TÜMSİAD Osmaniye Şube Başkanı Murat Özkardeş, Kadirli OSB Müdür Yardımcısı Faruk Temel, zeytincilik ve kuruyemiş sektörlerinin temsilcileri katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Ömer Faruk Coşkun, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının, yereldeki sanayicilerin, işadamlarının ve girişimcilerin sorunlarının tespiti ve çözüm önerileri için bir çalışma başlattığını belirterek, “Malumunuz olduğu üzere; şu an 2019-2021 yıllarını kapsayan yeni bir ekonomik program uygulanıyor. Bu programla birlikte kısa vadede bir finansal istikrar sağlanması, orta vadede de sürdürülebilir bir büyüme hedefleniyor. Dolayısıyla, bu amaçlar doğrultusunda sanayicilerimizin sorunlarının tespiti ve çözüm önerilerine ilişkin, illerimizde Kalkınma Ajanslarımızın koordinesinde bu tür toplantıları gerçekleştiriyoruz. Biz de bu minvalde Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansımızın koordinesinde finansmana erişim, beşeri sermaye, kurumsal yapılanma, fiziki altyapı, üretim maliyetleri ve benzeri başlıklar altında sanayicilerimizin çözüm önerilerini tespit etmek istiyoruz. Bugünkü toplantımızda ilimizin sanayisi, yatırımları ve ticaretimizle ilgili sorunları görüşerek, çözüm önerileri getirilmesi noktasında istişarede bulunacağız. Burada tespit edilen hususları da Bakanlığımıza ileteceğiz. Toplantımızın ilimiz ve ülkemiz adına hayırlara vesile olmasını diliyorum” diye konuştu. Daha sonra DOĞAKA Genel Sekreteri Onur Yıldız, Osmaniye’nin son yıllardaki ekonomik gelişim süreci hakkında kısa bir bilgi verdi. Daha sonra Osmaniye’nin sosyo-ekonomik göstergeleri, ilimizde öne çıkan kamu ve özel sektör yatırımları gibi başlıkları içeren detaylı bir sunum yapıldı. Toplantının devamında; finansmana erişim, beşeri sermaye, kurumsal yapılanma, fiziki altyapı, ulusal ve uluslararası pazarlara erişim ve tutunma, Devlet destekleri, kalite ve markalaşma, profesyonel danışmanlık gereksinimi, mevzuata dair sorunlar, ekonomik belirsizlik, üretim maliyetleri, Suriyeli sığınmacıların sosyoekonomik etkileri gibi konu başlıkları üzerinde katılımcıların görüş ve önerileri alındı. Vali Coşkun, katkıları için tüm katılımcılara teşekkür ederek toplantıyı sonlandırdı.

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