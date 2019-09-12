MENÜ
Bugün: 12 EYLÜL 2019
Yenileniyor
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • K.Maraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
BIST 102.447
DOLAR 5,6633
EURO 6,2670
ALTIN 272,62
Son Dakika Haberler
TÜMÜ

Osmaniye’de narkotik denetimlerinde 7 gözaltı133 defa okundu

kategorisinde,12 Eyl 2019 - 23:10 tarihinde yayınlandı
Osmaniye’de narkotik denetimlerinde 7 gözaltı

Osmaniye’de, uyuşturucu temin ederek sattığı ve kullandığı şüphesiyle 7 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında kent merkezinde denetim yapıldı. Bu kapsamda, şüpheli 7 kişi gözaltına alınırken, şahısların üzerlerinde yapılan aramalarda ise 11,79 gram esrar ile 1,05 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Şüphelilerden 3’üne kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak”, 4’üne ise “Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti” suçundan adli işlem yapıldığı bildirildi.
Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE

Share This:

Haber Editörü : Tüm Yazıları
mm
YORUM YAZ

istanbul escort nizip escort

istanbul escort

instagram takipçi

instagram takipçi hilesi