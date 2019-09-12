Osmaniye’de narkotik denetimlerinde 7 gözaltı

Osmaniye’de, uyuşturucu temin ederek sattığı ve kullandığı şüphesiyle 7 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında kent merkezinde denetim yapıldı. Bu kapsamda, şüpheli 7 kişi gözaltına alınırken, şahısların üzerlerinde yapılan aramalarda ise 11,79 gram esrar ile 1,05 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Şüphelilerden 3’üne kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak”, 4’üne ise “Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti” suçundan adli işlem yapıldığı bildirildi.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE

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