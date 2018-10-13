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Osmaniye’de ‘öğrenme şenlikleri’ düzenlendi86 defa okundu

kategorisinde,13 Eki 2018 - 14:52 tarihinde yayınlandı
Osmaniye’de ‘öğrenme şenlikleri’ düzenlendi

OSMANİYE İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen “Öğrenme Şenlikleri”, açılış töreniyle başladı. Yahya Mazlum Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde ki programa katılan ve şenliklerinin hayırlı olmasını dileyen Vali Coşkun daha sonra stantları gezdi. İlk olarak, söyledikleri şarkılarla etkinliğe renk katan öğrencilerin mini konserini dinleyen Vali Coşkun, resim standında eserlerini sergileyen öğrencilerle de bir süre sohbet etti. Vali Coşkun daha sonra çeşitli okullardan öğrencilerin yaptıkları projelerini, Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinin ise el sanatı ürünlerini tanıttıkları stantları tek tek gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Düzenlenen etkinlikte öğrencilerin projelerini, halk eğitim merkezi kursiyerlerinin de el emeği ürünlerini sergileme imkânı bulduğunu ifade eden Vali Coşkun, “Öğrencilerimizi ve kursiyerlerimizi başarılı çalışmaları nedeniyle kutluyor, başarılarının devamını diliyorum.” diye konuştu. Öğrenme Şenliklerinde sosyal, kültürel, bilimsel ve sportif faaliyetlerin sergilendiği stantlara öğrenci ve vatandaşlar yoğun katılım gösterdiler.

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