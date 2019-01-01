Osmaniye’de, ok atma projesi

Gerçlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında, Şehit Mehmet Karacatilki Anadolu İmam Hatip Lisesinde “Yay Hayatım, Ok Niyetim, Hedef Amacım” projesi, Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun’un katılımıyla başladı. Proje kapsamında eğitim alan lise öğrencilerinin gösterisini izleyen Vali Coşkun, öğrencilere başarılar diledi. Proje Koordinatörü Orkun Limoncuoğlu, amaçlarının lise yaş grubundaki öğrencilerin sadece eğitim-öğretim faaliyetlerinde değil sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlere de katılımlarının sağlanması ve bu alanda da başarılı olmalarını sağlamak olduğunu söyledi. Türk –İslam kültüründe çok önemli yer tutan okçuluk sporunun genç nesillerce tanınması ve sevilmesini hedef edindiklerini kaydeden Limoncuoğlu, “Toplamda okulumuzdan 20 öğrenci ve ildeki diğer okullardan da 20 öğrenci olmak üzere toplamda 40 öğrenciye okçuluk teorik ve uygulamalı eğitim verilerek yarışma yapmaları sağlanmıştır.” dedi. Okul Müdürü Ali Asil ise şunları ifade etti: “Proje kapsamında ilk olarak okulumuza okçuluk parkuru kazandırıldı. Daha sonra okçuluk malzemeleri alındı. Okçuluk eğitmeni Beden Eğitimi Öğretmenimiz Bahadır Taşdurmaz tarafından teorik ve uygulamalı eğitimin yanında, okçuluk tarihçesi, kültürümüzdeki yeri, kullanım alanları, Osmanlı kemankeşleri gibi bilgiler de verildi.” dedi. Okul içi turnuvaların yapıldığını belirten Asil, derece elde eden öğrencilerin ödüllendirildiğini ve okullar arası müsabakalar ve ödül töreni ile projenin tamamlandığını sözlerine ekledi.

Haber:İbrahim Emül – Osmaniye