Osmaniye’de Okul önlerinde uyuşturucu denetimi

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, okul önlerinde eş zamanlı uyuşturucu denetimi yaptı. 2019-2020 eğitim ve öğretim döneminin başlamasıyla birlikte, Narkotim Projesi kapsamında okul önlerinde, okulla ilişkisi olmayan şahıslar üzerinde uygulamalar yapılmaya başlandı. Önceki yıllarda olduğu gibi, hafta içi okulların açık bulunduğu zamanlarda, sivil, motorize ve bayan personel ile günlük görevlendirmeler yapılarak, okul önlerinde uyuşturucu madde satışını veya kullanımını önlemeye yönelik çalışmalar aralıksız sürdürüleceği belirtildi. Rahime Hatun Mahallesi’ndeki bir lisesi önünde yapılan çalışmada, şüpheli araçlar ve şahıslar durdurularak üst araması ve Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. Ayrıca okul ile ilgisi olmayanlar ise bölgeden uzaklaştırıldı. Okulların açılmasıyla birlikte okul önlerinde haftalık ve aylık plân doğrultusunda narkotim projesin başlatıldığı, bu kapsamda okul önü ve çevresinde çocukların, gençlerin daha rahat bir eğitim almaları, daha rahat bir şekilde okula gidip gelmeleri için herhangi bir aksaklığa meydan vermeyecek şekilde ve uyuşturucu ve benzeri maddelerin kullanımını en aza indirgemek için okul çevrelerinde okul ile ilgisi olmayan kişiler üzerinde gerekli çalışmaların ekipler tarafından hassasiyetle devam ettirileceği kaydedildi.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE

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