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Osmaniye’de, okul sporları kros ile başladı125 defa okundu

kategorisinde,22 Kas 2018 - 16:36 tarihinde yayınlandı
Osmaniye’de, okul sporları kros ile başladı

Osmaniye’de, 2018-2019 Eğitim öğretim yılı okul sporları faaliyetleri kapsamında ‘Kros İl Birinciliği Yarışları’ yapıldı. Cevdetiye Sporcu Eğitim Merkezi Parkurunda düzenlenen yarışlara, Yıldızlar kız-erkek, Gençler kız-erkek ve ferdi olmak üzere toplamda 270 sporcu katıldı. Kros il birinciliği turnuvası ile eğitim öğretim yılı okul sporları müsabakalarına start verilmiş oldu. Yıldız ve gençler kategorilerinde sporcular, yıldız kızlarda 2 bin, yıldız erkeklerde 3 bin metre yarışlarında mücadele ederken, gençler kategorilerinde ise kızlar 3 bin, erkekler ise 5 bin metrede il birinciliği için kıyasıya yarıştılar. Turnuva sonunda derece elde eden okul takımları ve ferdi sporculara düzenlenen törenle madalya ve kupalarını Atletizm İl temsilcisi Kemal Özaslan, okul idareci ve beden eğitimi öğretmenleri takdim etti. Kros il birinciliği turnuvası sonucu Yıldız Kızlarda sıralama; Remzi Özer Yatılı Bölge Ortaokulu, Issızca Şehit Ahmet Çalık Ortaokulu, Kadirli Ortaokulu ve Mamure Ortaokulu. Yıldız Erkeklerde, Mamure Ortaokulu, Issızca Şehit Ahmet Çalık Ortaokulu, Özel Bilgekent Ortaokulu ve Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu. Genç Kızlarda, Özel Bilgekent Anadolu Lisesi, Kadirli Atatürk Anadolu Lisesi, Necmettin Erbakan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ve 80. Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi. Genç Erkekler de; Cevdetiye Çok Programlı Anadolu Lisesi, Osmaniye Mesleki Teknik Ve Anadolu Lisesi, Kadirli Atatürk Anadolu Lisesi ve Osmaniye Anadolu İmam Hatip Lisesi derece elde etti.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE

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