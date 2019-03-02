Osmaniye’de ‘Özel Eğitim Yönetmenlik Değişikliği’ Çalıştayı

Osmaniye’de, ‘Özel Eğitim Yönetmenlik Değişikliği’ İl Çalıştayı, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mılla Katık başkanlığında, Tosçelik Sosyal Bilimler Lisesi’nde yapıldı. Toplantının, Özel Eğitim Hizmetleri ile ilgili sorun tespiti ve mevcut durum analizi yapmak, süreç sonunda ihtiyaç olması halinde yönetmenlikte gerekli değişiklikleri yapmak amacıyla Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzce yapılan çalışma kapsamında gerçekleştirildiği kaydedildi. Çalışmada, sahadaki tecrübelerin bilimsel normlarla desteklenerek özel eğitim ihtiyacı olan bireyler ve ailelerine en iyi hizmeti sunabilmek için özel eğitimle ilgili, bir şekilde teması olan programa, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, İl Sağlık Müdürlüğü, Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Osmaniye Belediyesi, Özel Eğitimden Sorumlu İlçe Şube Müdürleri Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri, Rehabilitasyon Merkezi temsilcileri ile özel eğitim okul kurum müdürleri ve öğretmenleri katıldı. İki gün devam eden çalıştayı, İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak ziyaret etti. Müdür Albak, yapılan çalıştay hakkında bilgi alarak, katılım sağlayan bütün paydaşlara alanda yaşanan sorunların tespiti açısından çalıştayı çok önemsediğini ifade edip, katkı veren herkese teşekkür etti.

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