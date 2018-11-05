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Osmaniye’de polis, öğrencileri bilgilendirdi79 defa okundu

, kategorisinde,05 Kas 2018 - 15:23 tarihinde yayınlandı
Osmaniye’de polis, öğrencileri bilgilendirdi

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, Mehmet Akif İlkokulunda öğrencilerle buluştu. Yürütülmekte olan “Gelecek Ellerinde” isimli Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında düzenlenen eğitim seminerinde, 1. sınıf öğrencilerine ‘Polis ne iş yapar’ konusunda sunum yapıldı. Görsel olarak ta desteklenen bilgilendirmede öğrencilere acil telefon numaraları anlatılıp, “Polis ihbar hattı 155’dir. Çevrenizde kaza, kavga hırsızlık gibi olaylar meydana geldiğinde 155’i arayarak polisten yardım isteyin. Ambulans için 112’yi, itfaiye için 110’u arayabilirsiniz. Bu numaralar, ihtiyaç duyulduğunda aranmalı, gereksiz yere meşgul edilmemelidir.” denildi. Ayrıca trafik kuralları hakkında da anlatım yapan ekipler, karşıdan karşıya geçilirken yaya geçitlerinin kullanılması, arabaya binildiğinde güvenlik açısından arka koltuğa oturulması ve kırmızı ışıkta durup, yeşil ışıkta yolun karşısına geçilmesi gerektiği vurgulandı. Öğrencilerden ayrıca, anne veya babasının cep telefonlarının ezbere bilinmesi yada defterlerinin bir kenarına not olarak yazmaları istenip, “Okula geliş gidişlerde, anne veya babanız yanınızda değilse mutlaka arkadaşınızın ailesiyle evinize dönünüz. Size ‘sana bir şeyler alayım’ diyerek yaklaşanlardan uzak durunuz. Böyle durumlarda yakınınızda bulunan polis veya öğretmeninizden yardım isteyiniz.” denildi. Konuşmaların ardından öğrencilerin merak ettiği sorular cevaplandırılıp, her birine boyama kitabı ve boya kalemi hediye edildi.Eğitim programı, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE

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