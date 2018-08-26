Osmaniye’de protokol, halk ile bayramlaştı

Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, protokol üyeleriyle birlikte vatandaşların Kurban Bayramı’nı kutladı. Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen programa, AK Parti Osmaniye milletvekilleri Mücahit Durmuşoğlu ve İsmail Kaya, CHP Milletvekili Baha Ünlü, MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli Başdanışmanı, 25. ve 26. Dönem Milletvekili Doç. Dr. Ruhi Ersoy, Belediye Başkanı Kadir Kara, Garnizon Komutan Vekili Piyade Yarbay Mustafa Aslan, İl Jandarma Komutan Vekili Jandarma Albay Hacı Ali Büber, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, çeşitli kurumların temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Vali Coşkun, Kurban bayramının huzurun, birlik ve beraberliğin, esenliğin ve teslimiyetin bayramı olduğunu ifade ederek, “Bu mübarek bayramda değerlerimize sımsıkı sarılmalı; yetimlere, kimsesizlere el uzatmalı, çaresizlere çare olmalıyız. Kurban ibadetiyle bizden istenen, elimizle birlikte gönlümüzü de birbirimize açmak, gönülden verebilmektir. Bu vesileyle mübarek Kurban Bayramının İslam âlemine, ülkemize ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini, mazlumların gözyaşının dinmesini ve umutla yoğrulmuş bir dirilişe vesile olmasını temenni ederim.” dedi. Belediye Başkanı Kadir Kara ise Osmaniyeli hemşehrilerinin Kurban bayramını tebrik ederek, “Mübarek kurban bayramı yardımlaşmanın ve dayanışmanın varolduğu bir aydır. Bayram münasebeti ile bütün inananların birbirleriyle paylaşarak bu bayramı idrak etmeleri inancı ve kanaati içerisindeyim. Bununla birlikte ülkemizde son zamanlarda oynanan oyunlarla ilgili olarak, bu süreçte bütün dünyaya birlik ve beraberliğimizi göstermemiz gerekiyor. O nedenle bayram bunun için çok güzel bir vesiledir. Hangi siyasi görüşte olursak olalım birlik beraberlik içerisinde bütün dünyaya önemli mesajlar vermemiz gerekiyor. Dayanışma içerisinde olmamız gerekiyor. Her bayram günü olduğu bugünde devlet erkanı ile birlikte vatandaşlarımızla bayramlaşıyoruz. Bayram sevincini birlikte yaşıyoruz. Bayramın bütün insanlık alemine hayırlar getirmesini temenni ediyorum.” Diye konuştu. Protokol üyeleri daha sonra İl Jandarma Komutanlığı İl Emniyet Müdürlüğü personelleri ve Özden Huzurevi’ndeki yaşlılarla bayramlaştılar.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE