Osmaniye’de protokolü bayramlaştı

Osmaniye’de Ramazan Bayramı nedeniyle düzenlenen bayramlaşma programı, Vali Ömer Faruk Coşkun’un ev sahipliğinde Cumhuriyet Meydanın’da yapıldı. Bayramlaşma töreninde Vali Coşkun’un yanı sıra Belediye Başkanı MHP’li Kadir Kara, Garnizon Komutanı Topçu Albay Emin Yılmaz Sancaktar, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Tamer Bilacan, İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş, Ak Parti Osmaniye Milletvekilleri Mücahit Durmuşoğlu ve İsmail Kaya, CHP Milletvekili Baha Ünlü, MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli’nin Başdanışmanı, 25’inci ve 26’ncı Dönem Milletvekili Doç. Dr. Ruhi Ersoy, Siyasi Parti ve Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Törende konuşan Vali Ömer Faruk Coşkun, bayramların bir olmanın, paylaşmanın, dayanışmanın, ortaklaşmanın samimiyetle hissedildiği ve yaşandığı müstesna zamanlardan olduğunu belirterek, “Bayram sevincimizi, yaşlılarımızla, yoksul ve düşkünlerimizle de paylaşmayı asla ihmal etmeyelim, sevinçte de kederde de onlarla birlikte olduğumuzu gösterelim. Aynı şekilde, şehitlerimizin yadigârlarını, ailelerini, çocuklarını, kahraman gazilerimizi, yetimlerimizi de unutmayalım. Bayram seyahatlerinde, trafik kurallarına azami derecede riayet ederek, daha dikkatli, daha duyarlı olalım. Uykusuz ve yorgun yola çıkmayalım. Bayram sevincimizi gölgeleyecek, bu sevincimizi acıya dönüştürecek tutum ve davranışlardan özellikle kaçınalım. Siz aziz Osmaniyeli hemşehrilerimin, Ramazan Bayramını tebrik ediyor, Cenab-ı Hak’tan bizleri birlik ve beraberlik içerisinde daha nice bayramlara kavuşturmasını diliyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.” Dedi. Daha sonra Huzurevi’nde ki yaşlılarla, ardından İl Jandarma Komutanlığın’da ki askerler ve son olarak Polisevi’ndeki emniyet mensuplarıyla yapılan bayramlaşma ile program sona erdi.

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