Osmaniye’de PTT’den 178’inci müşteriye hediye

OSMANİYE’de, PTT’nin 178’inci kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında, 178’inci müşteriye çeşitli hediyeler verildi. Osmaniye PTT Başmüdürü Abdulkadir Dağdemir, köklü bir tarihi geçmişe ve kültürel mirasa sahip olan teşkilatın bu yıl 178’inci kuruluş yıldönümüne ulaşmanın onur ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi veren Dağdemir, ” Teşkilatımız; kurulduğu 23 Ekim 1840 tarihinden bu güne bu yüce Millete en iyi hizmeti sunma yolunda, özverili çalışmaları, yeniliğin ve her değişimin hızlıca benimsendiği bir sistem üzerine kuran PTT büyük bir dikkat ve titizlik ile müşteri memnuniyetini esas alarak, beklentilerini karşılayacak şekilde hizmet vermektedir. Yaygın işyeri ağı, personeli ve hizmet yelpazesi ile Ülkemizin en ücra köşelerinde hizmet veren teşkilatımız; İlimiz genelinde 5 merkez, 18 şube ve 9 acente olmak üzere toplam 32 işyerinde 183 personel , 37 adet motosiklet, 23 adet araç, 10 adeti il merkezinde olmak üzere toplam 27 adet PTTMatik (ATM) cihazı ile müşterilerimize kesintisiz hizmet sunmaktadır.”dedi. Tüm Türkiye de olduğu gibi, Osmaniye’de de, müşterilerin, Posta, Kargo , Bankacılık ve e-ticaret alanlarında, bilgi teknolojilerinin kullanılarak, mutluluk ve huzur içerisinde, yanında hizmet alabilmesi, personelin de hizmet etmekten keyif alacağı gurur duyduğu alanlar oluşturmak sürekli hedefleri olduğunu belirten Dağdemir , “Hizmetlerini bu bilinçle sunmayı ilke edinmiş olan kuruluşumuz, her kademedeki personelin fedakâr çalışmalarıyla çağın gereklerini yerine getirme gayreti içindedir. PTT’ nin bu günlere gelmesinde emeği geçen tüm mensuplarımızı saygı ile anar, süratli, güvenli, kaliteli hizmet verebilmek amacıyla üstün görev anlayışı ile Milletine hizmet etmekten onur ve mutluluk duyan tüm çalışan personel arkadaşlarıma teşekkür ederim. Milletimizden aldığımız güç ve güven ile bu kutlu hizmet yolculuğunda 178 yılı geride bırakan bir kuruluşun mensubu olarak şahsım ve personel arkadaşlarım adına Aziz Milletimize Şirketimize gösterilen değer ve teveccühten dolayı saygıyla şükranlarımı sunar, 178’nci kuruluş yıldönümünün Ülkemize, Milletimize ve çalışanlarımıza hayırlar getirmesini dilerim.” Akabinde Cebeli Bereket PTT Merkez Müdürlüğünde 178. müşteriye hatıra pulu, saat, PTT Maskotları ve yine PTT’nin basmış olduğu Hz Muhammet’in (SAV) Mektupları adlı kitap hediye edildi.

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