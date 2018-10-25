Osmaniye’de Safran Hasadına Başlandı

OSMANİYE Tarım ve Orman Müdürlüğü’nce 2017 yılında kadın çiftçilere yönelik hazırlanan proje çerçevesinde, ilde ilk defa üretimine başlanan safranda hasat dönemi başladı. İl Müdürü İbrahim Sağlam, Hasanbeyli İlçesi Yanıkkışla Köyü’nde bulunan safran projesi alanında incelemelerde bulundu. Köy muhtarı ve safran üreticileriyle bir araya gelen Müdür Sağlam, hasat çalışmasına da katıldı. Konuyla ilgili bilgi veren Sağlam, “Kadın Çiftçiler Tarımsal Yeniliklerle Buluşuyor programı kapsamında, “Osmaniye’de Kadın Eliyle Safran Yetiştiriciliği” projesi hazırlanmış ve 2017 yılı içerisinde uygulamaya konulmuştur. 2017 yılında Bakanlığımızca projemize 29 bin 250 TL tahsis edilmiştir. Proje kapsamında Bahçe ve Hasanbeyli ilçelerimizde 3 farklı alanda kadın çiftçilerimize safran bahçeleri kurulmuştur. İlimizde kurulan denemelerin neticesinde safran bitkisinin ilimiz tarımına uygun olduğu gözlemlenmiştir. Başarılı sonuçlar neticesinde safranın Osmaniye ilinde yaygınlaştırılması amacıyla 2018 yılında da Bakanlığımız tarafından 20 bin 650 TL ek bütçe tahsis edilmiştir. Tahsis edilen bütçe doğrultusunda Karabük Safranbolu’dan 110 kg safran soğanı temin edilmiştir. Hasanbeyli Yanıkkışla Köyünde safran bahçesi kurmak için hazırlanan 1 dekarlık alana teknik elemanlarımız nezaretinde kadın çiftçilerimiz tarafından safran soğanlarının dikimi gerçekleştirilmiştir.” dedi. SAFRAN YETİŞTİRİCİLİĞİ KURTSU AÇILDI Proje kapsamında ayrıca 2018 yılı ağustos ayı içerisinde Hasanbeyli İlçesi Yanıkkışla Köyünde “Safran Yetiştiriciliği kursu açıldığını kaydeden Müdür Sağlam, “Kurs, İŞKUR ve Halk Eğitim Merkezi destekli olarak 06-31 Ağustos 2018 tarihlerinde açılmış olup 24 kadın çiftçiye teorik ve uygulamalı safran yetiştiriciliği eğitimi verilmiştir. Kursun toplam süresi 11 iş günüdür. Kursa, safran yetiştiriciliğine ilgi duyan kadın çiftçiler katılmıştır.. Kurs sonunda katılımcılara sertifika verilmiştir. Safran, gıda, boya, kozmetik ve ilaç sanayisinde kullanılmakta ve kanser tedavisinde umut vaat ettiğinden dünyanın en pahalı baharatlarından biri olma özelliğini taşımaktadır. Nitekim safranın gramı, altına eşdeğerdir ve kilosu uluslararası pazarda 13 bin dolar civarındadır. Safran Hititlerden itibaren Anadolu’da bilinen, Osmanlılar döneminde ise yurt dışına ihraç edilen bir bitkidir” diye konuştu. İl Müdürü İbrahim Sağlam, başarılı bir şekilde kalitesi yüksek safran üreten kadın çiftçi Meryem Pınar ve en büyük destekçisi olan ailesine, projede emeği geçen personellere teşekkür ederek başarılarının devamını diledi.

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