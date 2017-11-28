Osmaniye’de ‘Safran Tarla Günü’ etkinliği

Osmaniye Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünce uygulanan “Kadın eliyle safran yetiştiriciliği” proje çerçevesinde ilde ilk defa yetiştiriciliği yapılan ‘safran’ için tarla günü düzenlendi. Kadın Çiftçiler Tarımsal Yeniliklerle buluşuyor programı çerçevesinde yürütülen, İl Müdürlüğü ve Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü işbirliği ile hazırlanan “Kadın Eliyle Safran Yetiştiriciliği” projesi Hasanbeyli ve Bahçe ilçelerimizde kadın çiftçilere yönelik olarak, aynı zamanda Bahçe Ziraat Odası Başkanlığınca ilçede faaliyet gösteren iki firmanın sponsorluğunda da “Yerli Yerinde Safran Yetiştiriciliği Projesi” yine kadın çiftçilerce uygulanmaya başlandığı kaydedildi. Hasat döneminin gelmesiyle birlikte bu projelerin yöre halkına tanıtımı için Bahçe İlçesi Nohut Köyü’nde ‘Tarla Günü’ etkinliği düzenlendi. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü İbrahim Sağlam, yörede alternatif bir ürün olarak safran yetiştiriciliği yapmaya başlayan kadın çiftçilerin, kırsalda kadın çalışmalarıyla fark yaratmasından dolayı bakanlığın “Başarılı Kadın Çiftçi” ödülüne layık görüldüğünden bahsederek, “Osmaniye’de Kadın Eliyle Safran Yetiştiriciliği projesi 2017 yılı içerisinde uygulanmaya başlandı. 2017 yılı için programa alınan projemizin bütçesi 30 bin lira olup 3 farklı alanda kadın çiftçilerimize denemeler kurdurulmuştur. Kadın Çiftçiler Tarımsal Yeniliklerle buluşuyor Programı kapsamında Hasanbeyli ve Bahçe ilçelerimizden toplam 14 kursiyer Müdürlüğümüz ve İŞKUR işbirliği ile 11 gün süreli “Çiçeklerinden Faydalanılan İlaç ve Baharat Bitkileri (Safran Yetiştiriciliği) eğitimini alarak sertifika almaya hak kazanmıştır. Projenin uygulama faaliyetleri çerçevesinde proje ortağımız olan Eskişehir Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ve Karabük iline bağlı Safranbolu İlçesinde Safran uygulama sahalarına teknik gezi düzenlenmiştir. Önümüzdeki yıl için de Bakanlığımızdan bu projenin genişletilmesi için ödenek alacağız. Hayırlı uğurlu olsun.” dedi. Konuşmaların ardından kursiyerlere sertifikaları dağıtıldı ve safran alanı gezilerek konuklara safran yetiştiriciliği hakkında bilgi verildi. Kadın çiftçiler tarafından üretilen safran reçeli, safranlı kömbe, safranlı sabun ve yöresel ürünlerin sergilendiği stantta safranın kullanım alanları ve faydaları hakkında konuklara bilgi verildi. Program safranlı pilav ve toğga çorbası ikramı ile yöresel halk ozanı tarafından icra edilen türkü dinletisiyle sona erdi.

Haber:İbrahim EMÜL – OSMANİYE

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