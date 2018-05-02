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Osmaniye’de sağanak yağış104 defa okundu

kategorisinde,02 May 2018 - 18:59 tarihinde yayınlandı
Osmaniye’de sağanak yağış

OSMANİYE- Osmaniye merkezde aniden başlayan şiddetli yağış nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Osmaniye merkezinde yağan yağmura, sokakta yakalanan vatandaşlar saçak altlarına ve otobüs duraklarına sığınırken, trafikte seyreden araçların sürücüleri zor anlar yaşadı.

Aniden bastıran yağmur sokağa çıkan ve hazırlıksız olan vatandaşlara zor anlar yaşattı. İkindi vakitlerinde havanın birden kararması dikkat çekti.

Yaklaşık 2 saat süren şiddetli yağış trafikte bulunan araç sürücülerinin güçlükle ilerlemesine neden oldu. Su baskınları yaşanmazken yollar adeta su gölü haline geldi.

(HABER: Muhsin Alakuş- OSMANİYE)

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