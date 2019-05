Osmaniye’de şehit aileleri, gazi ve engelliler için iftar

Osmaniye Belediyesi tarafından, şehit aileleri, gaziler ve aileleri ile engelli derneklerine iftar yemeği düzenledi. Cebeli Bereket Kültür Merkezi bahçesinde ki iftar programı yoğun katılımla gerçekleşti. İftar öncesi misafirleri masalarında tek tek ziyaret eden Başkan Kadir Kara, onlarla sohbet edip fotoğraf çektirdi. İftar öncesinde Gazi Latif Orçan tarafından Kur-an’ı Kerim okundu ve dua yapıldı. İftar programına katılım sağlayan tüm konuklara teşekkür eden Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, “Yerel yönetim olarak bu şehirde yaşayan şehit, gazi ailelerimiz ve engelli kardeşlerimize her alanda yardımcı olmaya ve sizlerin hayatını daha da kolaylaştırmaya gayret sarf ediyoruz. Her yıl olduğu gibi bu mübarek ayda da sizlerle bir araya gelmenin şerefini ve onurunu taşıdığımı ifade etmek istiyorum. Allah sizleri başımızdan eksik etmesin.” dedi. Şehitlere allahtan rahmet, gazilere ise uzun ömürler dileyen Kadir Kara, “Onlar var ki biz varız, Onlar var ki vatanımız, ezanımız, bayrağımız, devletimiz var. Şehit ve Gazilerimiz olmasaydı ne vatanımız, ne ezanımız nede bayrağımız olurdu. O nedenle biz onlara ve geride bırakmış oldukları ailelerine karşı her daim için minnet ve şükran duygularıyla hizmet vermeye gayret ediyoruz. Aynı şekilde engelli derneklerimizde bulunan engelli kardeşlerimizi de hiçbir zaman için ihmal etmemeye özen gösteriyoruz. Engelli kardeşlerimizin bu şehirde yaşamlarını daha kaliteli daha konforlu bir hayat biçimine dönüştürebilmek için gayret gösteriyoruz. Daha nice ramazanlarda siz gönül dostlarımızla birlikte olmayı diliyor sizler soframızı şereflendirdiniz Allah’ta sizleri şereflendirsin diyor saygılarımı sunuyorum.” dedi. Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Osmaniye Şubesi Başkanı Durmuş Öksüz ise “Şehit ve gazi ailelerimize sunmuş olduğu hizmetlerden dolayı, her zaman olduğu gibi bugünde bizlerle ekmeğini paylaşan, konu şehit ailelerimiz ve gazilerimiz olduğunda azami hassasiyet göstererek üst düzey destek sağlayan Başkanımız Kadir Kara’ya şükranlarımızı sunuyorum.” şeklinde konuştu. Engelli dernekleri adına bir konuşma yapan Tekin Özkan da şöyle dedi: “Bu güzel iftar sofrasında bizleri bir araya getiren, bizlerden desteğini hiçbir zaman esirgemeyen, her konuda bizlerin yanında olan Sayın Kadir Kara başkanımıza çok teşekkür ediyoruz.”

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE

Share This: