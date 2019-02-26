Osmaniye’de, Şehit ve Gazileri Anma Konseri

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Vizyon Kulübü tarafından, Kahramanmaraş Musiki Derneği işbirliğinde “Şehit ve Gazilerimizi Anma Konseri” düzenlendi. 15 Temmuz Şehitler Amfisi’nde yapılan programa Rektör Prof. Dr. Murat Türk, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alpaslan Dayangaç, Türk Ocakları Osmaniye Şube Başkanı Mehmet Çetinkaya, akademik ve idari personeli ile öğrenciler katıldı. OKÜ Vizyon Kulübü Başkanı Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 2. sınıf öğrencisi Nur Hilal Kaplan, açılış konuşmasında, ilk etkinliklerini düzenlediklerini belirterek, “Kulübümüz Aralık 2018’de kuruldu. İsmini, her bireyde bulunması gereken dünya görüşünden almaktadır. Vizyon Kulübün amacı kendi değerlerinin farkında olan bir öğrenci kitlesi oluşturmaktadır. Bundan hareketle felsefesi “Geleceğinize açılan kapı” olan Üniversitemizin bir kulübü olarak bizde “Geleceğe yolculukta beraberiz” diyoruz. ” dedi. Kahramanmaraş Musiki Derneği Korosu ve Sanatçılarının seslendirdiği; Mahur Peşrev, Gafil Ne Bilir, Vur Pençe-İ Ali’deki Şemşir Aşkına, Tekbir ve Salat-ı Ümmiye, Sakın Terk-i Edepten, Niyaz İlahisi, Olmaz İlaç Sine-i Sad Pareme, Çırpınırdı Karadeniz, Şehitlerin Ser Çeşmesi, Çanakkale İçinde Vurdular Beni, Havada Bulut Yok, Mızıka Çalındı Düğün mü Sandın, Yanık Ömer, Bülbülüm Altın Kafeste, Tuna Nehri Akmam Diyor, Eğilmez Başın Gibi, Ne Feryat Edersin Divane Bülbül ve Muhabbet Bağına Girdim Bu Gece gibi birbirinden güzel eserlerin seslendirildiği konserde katılımcılar söylenen parçalara eşlik etti. Kısa bir konuşma yapan Rektör Türk, Kahramanmaraş Musiki Derneği Korosu ve Sanatçılarına anlamlı gece için teşekkür etti. Programın sonunda musiki konserinden dolayı şef Bahaeddin Bilginer’e çiçeğini Üniversitemiz Rektörü Prof.Dr. Murat Türk, Vizyon Kulübü Başkanı Nur Hilal Kaplan ile birlikte takdim etti.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE