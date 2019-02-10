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Osmaniye'de şehitler anısına fidan dikildi - Başak GazetesiBaşak Gazetesi
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Osmaniye’de şehitler anısına fidan dikildi31 defa okundu

kategorisinde,10 Şub 2019 - 12:33 tarihinde yayınlandı
Osmaniye’de şehitler anısına fidan dikildi

OSMANİYE’de terör şehitlerinin anılarını yaşatmak amacı ile daha önce “257 Çınar Fidanı” dikiminin yapıldığı bölgede, kuruyan ağaçların yerine 100 fidan daha toprakla buluştu. Osmaniye Valiliği, Belediye Başkanlığı ve Orman İşletme Müdürlüğü’nün katkılarıyla, Türk Ocakları Osmaniye Şubesi ve Arpacı Ali Güzel Ahlakı ve Milli Değerleri Koruma ve Yaşatma Derneği (AGAMDER) tarafından, Dereobası Köyü Bulvarı üzerinde, kuruyan ağaçların yerine yeni fidanlar dikilmek üzere etkinlik düzenlendi. Temin edilen 100 çınar ağacı, katılımcılar tarafından toprağa dikildi. Belediye Başkanı Kadir Kara, etkinliğe katılarak, “Osmaniye’mizin teröre vermiş olduğu 257 şehidimiz anısına dikilen 257 çınarda “Bizim de şehitlerimiz için dikilmiş ağacımız olsun” diyerek şehitlerimizi dualar ile andık.” dedi.

 

İbrahim EMÜL

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