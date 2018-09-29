Osmaniye’de şehitlerin isimleri okullarda yaşatılacak

Osmaniye’de farklı zamanlarda vatan uğruna şehit düşen 40 kahramanın ismi kent genelindeki okullara verildi. Vali Ömer Faruk Coşkun’un talimatı ve onayı ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve paydaş kurumlar ile yapılan çalışma sonucunda, vatanı için canlarını feda eden aziz şehitlerin isimleri il genelindeki okullara verilerek sonsuza dek yaşatılacak. İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik, “Milli ve manevi değerlerimizin önemine sahip çıkmanın farkındayız. Ülkemiz vatansever gençlerimizin fedakârlıkları ile özgür kalmaya devam ediyor. Bu topraklarda vatan sevdalısı birçok gazi ve şehit kahramanların destanı okunur. Biz eğitimciler olarak; öğrencilerimize sadece akademik başarının yeterli olmadığı, gönlü Bayrak, Vatan ve Millet sevgisiyle dopdolu, milli ve manevi değerler ile donanmış nesiller yetiştirmenin gayreti içerisindeyken, vatan toprağını koruyan Mehmetçiğimize sahip çıkmak asli görevimizdir. Bu hususta şehitlerimizin isimlerinin sonsuza kadar yaşatılması için her türlü çalışmayı yapmayı görev kabul ediyor, aziz şehitlerimizi rahmet minnetle anıyoruz dedi.” dedi.

ŞEHİT İSİMLERİNİN VERDİĞİ OKULLARDA TÖREN

Şehitlerin isimlerinin verildiği okullarda ise tören düzenleniyor. Bu kapsamda, Toprakkale İlçesine bağlı Tüysüz Beldesi’nde, Şehit Piyade Onbaşı Bekir Evirgen’in ismi Tüysüz İlkokuluna, Şehit Polis Memuru Mehmet Gaser’in ismi ise ortaokula verildi. Okullarda düzenlenen törene, Kaymakam Ali Yıldırım’ın yanı sıra İl Garnizon Komutanı Topçu Albay Emin Yılmaz Sancaktar, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Tamer Bilacan, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hamit Coşkun, İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Osmaniye Şube Başkanı Durmuş Öksüz ve beraberinde şehit aileleri, muhtarlar, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Şehit Piyade Onbaşı Bekir Evirgen ve Şehit Polis Memuru Mehmet Gaser’nin öz geçmişlerinin okunmasının ardından Kur’an-ı kerim ve dua yapıldı. Şehitlerin isimlerinin verildiği okulların açılış kurdelesi kesiminin ardından, okul gezildi. Şehit ailelerine hediye takdim edilmesi, yemek ve aşure ikram edilmesinin ardından program sona erdi.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE