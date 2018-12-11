Osmaniye’de silah kaçakçılarına operasyon: 18 gözaltı

Osmaniye’de silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 18 kişi gözaltına alınırken, ikamet ve işyerlerinde yapılan aramalarda ise ruhsatsız ve kurusıkı tabanca ile av tüfeği ve bu silahlara ait çok sayıda mühimmat ve silah yapımı için kullanılan tezgah ve malzeme parçaları ele geçirildi. Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerince, silah kaçaklılarına yönelik yaklaşık iki aydır sürdürülen teknik ve fiziki takip neticesinde, daha önce 4 şahıs ve 4 farklı markalarda ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Bu kapsamda operasyon başlatan ekipler, bugün sabahın erken saatlerinde kent merkezindeki 24 ayrı adrese şafak baskını düzenledi. Eş zamanlı operasyonda 19 şüpheliden 18’i yakalanarak gözaltına alınırken, ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise 5 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet ruhsatsız av tüfeği, 4 adet kuru sıkı tabanca, suçtan elde edildiği değerlendirilen 40 bin 800 lira para ve 25 adet tam altın, 106 adet 9 mm tabanca fişeği, 208 adet kuru sıkı tabanca fişeği, 258 adet av tüfeği fişeği ve 3 adet boş şarjör ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Ayrıca bir ikametin, silah yapım atölyesi olarak değerlendirilen bodrum katında yapılan aramada ise 5 adet kuru sıkıdan bozma tabanca, 2 adet kuru sıkı tabanca, 2 adet dönüştürülmeye hazır silah alt takımı, 1 adet plastik silah iskeleti, ve çeşitli çok sayıda silah parçası ele geçirildi. Firari bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürdürülürken, gözaltına alınan 18 kişinin emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

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