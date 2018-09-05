Osmaniye’de, silindirle sıkıştırılmış beton yol çalışması

Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, Kırmıtlı’da devam eden ve ilde ilk kez uygulanan silindirle sıkıştırılmış beton yol çalışmalarında inceleme ve denetlemelerde bulundu. İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Altun ve İl Genel Meclisi Üyelerinin de yer aldığı inceleme programında esnasında, yapılan yol çalışmaları hakkında İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Yanık, Vali Coşkun’a bilgi verdi. Genel Sekreteri Yanık, yol yapımında yeni bir yöntem olarak silindirle sıkıştırılmış beton yol uygulamasının Akdeniz Bölgesinde ilk kez Osmaniye’de uygulandığını ifade ederek, bu uygulamanın, silindirle sıkıştırılmış beton yolun bölgemize uyum sağlayıp sağlamadığının görülmesi açısından bir deneme uygulaması olduğunu kaydetti. Bu yöntemin hızlı bir kaplama yöntemi olduğunu da ifade eden Yanık, silindirle sıkıştırılmış beton yolun ağır araçların geçişine de dayanıklı olduğunu söyledi.

YOL YAPIMINDA DIŞA BAĞIMLILIK AZALACAK

İncelemelerinin ardından konuşan Vali Coşkun ise, asfalt yol yapımı için kullanılan hammaddenin yurtdışından ithal edildiğini şu an kullanılan yöntemde ise kendi öz kaynakların kullanıldığını belirterek, “Yolların daha uzun ömürlü olması, daha az bakım gerektirmesi ve daha iyi performansla daha konforlu hizmet verebilmesi oldukça önem arz etmektedir. Bu noktada silindirle sıkıştırılmış beton yollar, bu hususları sağlaması bakımında ciddi bir alternatiftir. Ayrıca bu yöntem, yol yapımında dışa bağımlılığın azaltılması açısından da oldukça önemli. Şu an İl Özel İdaremiz tarafından yapılan silindirle sıkıştırılmış beton yol yüzde yüz yerli malzeme ile imal ediliyor ve yol yapımında yüzde 40’lara varan bir tasarruf sağlanıyor. Eğer bu uygulama bölgemiz şartlarına uyum sağlarsa, silindirle sıkıştırılmış beton yol uygulamasına devam edeceğiz. Yolun yapımında emeği ve katkısı olan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.” dedi. Yol yapımında çalışan işçilere de kolaylıklar dileyen Vali Ömer Faruk Coşkun, incelemelerinin ardından Kırmıtlı’dan ayrıldı.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE