Osmaniye’de sokak satıcılarına operasyon: 4 tutuklama

Osmaniye polisinin, ‘torbacı’ olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonlarda, 2’si Suriye uyruklu 4 kişi tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, il genelinde narkotik konulara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, 169 gram uyuşturucu eroin maddesi ve 2,73 gram metamfetamin maddesi ile birlikte yakalanan Y.G., M.E., M.S. ve N.Y. gözaltına alındı. Şahısların ikametlerin de yapılan aramalarda ise 11.12 gram eroin, 030 gram metamfetamin ve 0,20 gram uyuşturucu esrar maddesi ele geçirildi. Emniyetteki sorgularının ardından ‘Uyuşturucu ticareti yapmak’ suçundan adli makamlara sevk edilen Y.G. ve M.S. tutuklanırken, M.E. ve N.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer yandan, yine şüphe üzerinde durdurularak araması yapılan Suriye uyruklu M.A.’nın üzerinden 980 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, ikametinde yapılan aramada ise 41 adet daha uyuşturucu hap bulundu. Ayrıca M.A. ile birlikte hareket ettiği değerlendirilen yine Suriye uyruklu A.S.’nin ikametinde yapılan aramada ise 124 adet uyuşturucu hap ve suç geliri olduğu değerlendirilen 5 bin 700 lira para ele geçirildi. Her iki şahısta sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konutu.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE