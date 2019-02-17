Osmaniye’de sokak satıcısı 6 kişi tutuklandı

Osmaniye’de uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 156 adet “Ecstasy” hap ve 6.19 gram esrar maddesi ele geçirilirdi, yakalanan 7 şüpheliden 6’sı ise tutuklandı. Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu temin ederek sattığı ileri sürülen sokak satıcılarına yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda, polisin düzenlediği operasyonlarda farklı noktalardan 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda 156 adet ecstasy, 6,19 gram esrar ele geçirildi. Emniyetteki sorgularının ardından adli makamlara sevk edilen A.Ç, C.Ç., M.S., Y.Ç., Ö.O. ve E.K. tutuklandı. Diğer şüpheli Y.D. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE