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Osmaniye'de sokak satıcısı operasyonu: 3 gözaltı - Başak GazetesiBaşak Gazetesi
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Osmaniye’de sokak satıcısı operasyonu: 3 gözaltı19 defa okundu

kategorisinde,23 May 2019 - 17:10 tarihinde yayınlandı
Osmaniye’de sokak satıcısı operasyonu: 3 gözaltı

Osmaniye’de, narkotik polisinin sokak satıcılarına yönelik düzenlediği iki ayrı operasyonda, satışa hazır vaziyette uyuşturucu madde ile birlikte yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı.Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, il genelinde ‘torbacı’ tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda, bağımlı şahıslara satmak amacı ile il dışından kente uyuşturucu madde getireceği tespit edilen S.T ve Y.K. yapılan takip sonucunda, D-400 Karayolu üzerindeki uygulama noktasında yakalandı. Yapılan aramada 41,34 gram eroin ve 1,21 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Aynı gün, il merkezinde bağımlı şahıslara uyuşturucu madde sattığını yönünde bilgiler alınan M.K.’da yapılan takip ve çalışmalar neticesinde satışa hazır 4 paket uyuşturucu esrar maddesi ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın ikametinde yapılan aramada ise ayrıca 129,3 gram esrar maddesi ele geçirildi. Emniyetteki sorguları tamamlanan üç şüpheli, ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan adli makamlara sevk edildi.
Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE

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