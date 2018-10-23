Osmaniye’de sportif yetenek taramasında yeni dönem

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı’nın ortak projesi olarak 81 ilde uygulanan “Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi” kapsamında, Osmaniye’de Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi’nin yeni dönem çalışmaları başladı. Vali Ömer Faruk Coşkun, proje kapsamında düzenlenen etkinliğe katıldı. Kapalı Spor Salonunda beden eğitimi öğretmenleri ve antrenörler tarafından öğrencilerin sportif yetenek taramasından geçirildiği etkinlikte, öğrencilerle sohbet eden Vali Coşkun, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu’ndan devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu, merkez ve ilçelerde ilkokul 3. sınıf öğrencilerine, uzman antrenörler, beden eğitimi ve spor öğretmenleri eşliğinde Sportif Yetenek Taramasının 1 Ekim 2018-1 Ocak 2019 tarihleri arasında yapılmaya devam edileceğini; Projenin 1. Etabında 63 okuldan 4 bin 500 öğrencinin taramadan geçtiğini, 2. Dönem de ise hedefin ilkokul 3. sınıfta okuyan 142 okuldan 8 bin 750 öğrenci olduğunu kaydetti. Öğrencilere başarılar dileyen Vali Ömer Faruk Coşkun, “Yeteneklerinizi ortaya çıkarmanızı ve iyi birer sporcu olmanızı bekliyoruz. Çalışacağınıza ve başarılı olmak için gayret göstereceğinize yürekten inanıyorum. Spor hayatınızda ve derslerinde başarılar diliyorum.” diye konuştu. Vali Coşkun, sportif yetenek taramasına katılan öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

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