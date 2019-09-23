Osmaniye’de süslü kadınlar bisiklet turu düzendendi

Osmaniye’de üniversiteli gençler tarafından, bisiklet binmeye özendirmek ve şehirde güvenli bisiklet altyapısı oluşmasını sağlamak amacıyla ‘Egzoz kokusuna karşı parfüm kokusu’ sloganıyla ‘Süslü Kadınlar Bisiklet Turu’ etkinliği düzenlendi. İzmirli bir tarih öğretmeninin 7 yıl önce başlattığı ve 65 şehirde eş zamanlı gerçekleştirilen etkinlik kapsamında ki programın Osmaniye’de ki ayağı Korkut Ata Üniversitesi önünden başladı. OKÜ Yönetim Bilişim Sistemleri 3 sınıf öğrencisi Ayşe Üneş tarafından, katılımcı 25 bisikletlinin araçları balonlarla süslendi. Bisikletliler farkındalık yaratmak amacıyla bir süre tur attılar. Etkinliğe, OKÜ Bisiklet Kulübü Başkanı Emre Uzunkaya ve üyeleri de bisikletleriyle katılarak destek oldular.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE

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