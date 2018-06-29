Osmaniye’de süt hijyeni kursu

Osmaniye Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ile Yahya Mazlum Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde düzenlenen ‘süt hijyeni kursu’ 16 kişinin katılımı ile başladı. Anadolu Toplantı Salonunda gerçekleştirilen ve üç gün sürecek olan kursun açılışına İl Müdürü İbrahim Sağlam, Gıda ve Yem Şube Müdürü Özgül Var, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Hayri Uyduran da katıldı. Müdür Sağlam konuşmasında, “Bakanlığımız gıdaların üretiminde hijyene büyük önem vermektedir. Bu sektörde çalışan siz değerli kursiyerlerimize büyük sorumluluklar düşmektedir. Bu kursta öğrenecekleriniz iş hayatınıza ışık tutacaktır. Hepinize başarılar dilerim.” dedi. Gıda Yüksek Mühendisi Onur Tenekeci’nin ve Veteriner Hekimi Hasan Kurul’un öğretici olarak görev aldığı eğitime işletmeciler ve çalışanlarından oluşan kursiyerler katılım sağladı. Kursta gıda mevzuatı, genel ve özel hijyen kuralları, sütte bozulmaya neden olan faktörler, çiğ sütün taşıması gereken özellikler, çiğ sütün taşınmasında dikkat edilmesi gereken hususlar, süt toplama merkezlerinin onay süreci, sütten numune almada dikkat edilecek hususlar, Tehlike Analizi Ve Kritik Kontrol Noktaları (HACCP) gibi konularda bilgilendirme yapılacak. Eğitim sonunda yapılacak sınavda başarılı olanlara sertifika tanzim edileceği belirtildi.

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