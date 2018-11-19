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Osmaniye’de, suya 2019’da zam yok119 defa okundu

kategorisinde,19 Kas 2018 - 18:44 tarihinde yayınlandı
Osmaniye’de, suya 2019’da zam yok

Osmaniye Belediyesi’nin 2019 yılı bütçe görüşmeleri tamamlandı. Kasım ayı Belediye Meclis toplantısında su, ilan-reklam tabela tarifelerine 2019 yılı için zam yapılmaması kararı alındı. MHP ve Ak Parti meclis üyelerinin oy birliği ile alınan karar ile ilgili konuşan Belediye Başkanı Kadir Kara, “Ülkemize yönelik oynanan ekonomik ve türlü oyunlara karşı Osmaniye Belediyesi olarak milletimizin ve devletimizin daima yanında olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Osmaniyeli hemşerilerimize Türkiye’nin en ucuz içme suyu kullanım imkânı sağlayan il belediyelerinden birisi olarak 2019 yılı için zam yapmama kararı aldık. İçme suyunun yanı sıra ilan- reklam tarifelerinde de zam yapılmadı. Değerli hemşerilerimizin refahını düşünerek aldığımız bu kararda emeği geçen tüm belediye meclis üyelerimize teşekkür ediyorum.” dedi. Osmaniye Belediye Meclisi, Kasım ayı olağan birleşiminde Osmaniye Belediyesi 2019 yılı bütçesini 466 Milyon 165 bin lira olarak kabul etti.

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