Osmaniye’de ‘Tarım ve İnsan’ Fotoğraf Sergisi

Osmaniye TARIM ve Orman Bakanlığının düzenlediği 10. Tarım ve İnsan Fotoğraf yarışmasında dereceye giren eserler, Osmaniye’de Park 328 AVM’de sergilendi. Fotoğraf serginin açılışına Vali Ömer Faruk Coşkun, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Türk, Vali Yardımcısı Adem Yılmaz, kamu kurum ve kuruluşları il müdürleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Açılış öncesinde Tarım ve Orman İl Müdür Vekili Mustafa Örel, Vali Ömer Faruk Coşkun’a sergi hakkında bilgi verdi. Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim, Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı’nın Denizbank desteği ile düzenlediği “Tarım ve İnsan” fotoğraf yarışmasının 2018 yılında 10’uncusunun düzenlendiğini ifade eden Örel, yarışma temasının “Buzağı Yılı” olduğunu söyleyerek, 6 kategoride düzenlenen yarışmaya 669 katılımcının 2 bin 933 fotoğrafla katıldığını ve bunlar arasında 140 eserin dereceye girdiğini ifade etti. Aldığı bilgilerin ardından protokol mensupları ile birlikte açılışı gerçekleştiren Vali Coşkun, “Tarım ve Orman Bakanlığımız tarımın, ormanın, toprağın ve suyun önemini ortaya koymak, bu konuda bireysel ve sosyal farkındalık oluşturmak amacıyla her yıl Tarım ve İnsan fotoğraf yarışmasını düzenliyor. Bugün 2018 yılında bu yarışmada dereceye girerek sergilenmeye değer bulunan eserlerin yer aldığı sergiyi ilimizde açıyoruz. Serginin, farkındalık oluşturmasını temenni ediyorum. Hayırlı olsun. ”diye konuştu. Vali Ömer Faruk Coşkun daha sonra sergiyi gezerek eserler hakkında bilgi aldı. Fotoğraf Yarışmasında sergilenmeye değer bulunan eserlerden oluşan sergi, iki gün süreli açık kalacak.

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