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Osmaniye’de terlik ve fıstık yüklü TIR alev alev yandı199 defa okundu

kategorisinde,31 Ağu 2019 - 13:50 tarihinde yayınlandı
Osmaniye’de terlik ve fıstık yüklü TIR alev alev yandı

Osmaniye’de terlik ve fıstık yüklü bir TIR bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı. Olay saat 23.30 sularında E90 otoyolu Tehçi Köyü yakınlarında meydana geldi. Gaziantep yönünden Adana’ya doğru seyir halinde bulunan Hanifi Yılmaz idaresindeki 34 BVN 352 Plakalı TIR’ın kasası bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Osmaniye Belediyesi İtfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Kısa sürede büyüyen yangın sonrası dorsede bulunan terlik ve fıstık yükü de yanarak kullanılamaz hale geldi. Aracın kupa kısmı ise ayrılarak uzak bir mesafeye götürüldü. İtfaiyenin çalışması sonrası yangın söndürüldü. Herhangi bir yaralanmanın olmadığı olayla ilgili jandarma soruşturma başlattı.
Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE

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