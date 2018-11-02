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Osmaniye’de toprağa gömülü 24 EYP düzeneği bulundu133 defa okundu

kategorisinde,02 Kas 2018 - 23:08 tarihinde yayınlandı
Osmaniye’de toprağa gömülü 24 EYP düzeneği bulundu

Osmaniye’de, Amanos Dağı eteklerinde toprağa gömülü 2 ayrı noktada ki bidon içerisinde, 24 adet kablolu el yapımı patlayıcı (EYP) düzeneği ile içerisinde telsizlerin de bulunduğu patlayıcı yapımında kullanılan çok miktarda malzeme ele geçirildi. Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı tarafından terörle mücadele harekatı kapsamında Amanoslar bölgesinde yapılan operasyonlarda bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanılan, toprağa gömülü vaziyette iki ayrı noktada yapılan incelemede, 24 adet kablolu EYP düzeneği, içerisinde telsizlerin de bulunduğu el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan çok miktarda malzeme ile çeşitli miktarlarda muhtelif gıda ve yaşam malzemeleri ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerle ilgili olarak Cumhuriyet Savcılığının bilgisi doğrultusunda soruşturma başlatılırken, delil niteliği taşıyan ve üzerinde iz bulunduğu değerlendirilen malzemelerin bazıları, incelenmek üzere Jandarma Kriminal Daire Başkanlığı’na gönderildi. Yapılan açıklamada, Osmaniye İl Jandarma Komutanlığınca Terörle Mücadele kapsamında yürütülen operasyonların aralıksız ve kararlılıkla devam etmekte olduğu vurgulandı.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE

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