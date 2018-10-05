Osmaniye’de trafik hatalı sürücülere 59 bin lira ceza kesti

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, eylül ayında yapılan trafik kontrollerinde kural ihlali yapan 285 araca 59 bin 403 lira para cezası kesildi. Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, trafik birimleri tarafından 761 Servis Aracının kontrol edildiği, 39 servis aracına 21 bin 625 lira, abartı egzozdan 50 araca 11 bin 750 lira, engelli yerine parktan 45 araca 9 bin 720 lira, çift sıra park eden 151 araca 16 bin 308 lira olmak üzere toplam 285 araca 59 bin 403 lira para cezası tatbik edildiği, 3 servis aracı, 77 araç, 112 motosiklet ve elektrikli bisikletin ise trafikten men edildiği kaydedildi. Açıklamanın sonunda, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğünün suç ve suçlularla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmaların devam etmekte olduğu vurgulandı. Ayrıca, ağustos ayında yapılan trafik kontrollerinde ise kural ihlali yapan 208 araca 31 bin 788 lira para cezası kesilmişti.

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