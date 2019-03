Osmaniye’de üç aracın kundaklanma anı kamerada

Osmaniye’de park halindeki üç aracın kundaklanma anı, güvenlik kameralarına yansıdı. Kayıtları inceleyen polis, araçları ateşe veren kasklı iki şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Olay sabah saatlerinde, Rahime Hatun Mahallesi Hilmi Karaboran Caddesi üzerinde meydana geldi. Araç kiralama ve büfe işletmeciliği yapan Bilgin Obut’a (50) ait park halindeki 80 GG 802, 80 GL 594 plakalı iki hafif ticari araç ve 31 NFK 33 plakalı otomobilde yangın çıktı. Araçların alevler içinde kaldığını gören vatandaşlar alevleri söndürmek için ilk müdahaleyi yapıp, ardından itfaiyeye haber verdi. Yangın, olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerince söndürüldü. Bu arada, üç aracın ateşe verilmesi araç sahibi Obut’a ait işyerinin güvenlik kamerası tarafından an be an görüntülendi. Kaydedilen görüntülerde, motosikletle araçların yanına gelen kasklı iki şüpheli, önce işyerinin karşı tarafından bulunan iki kamyoneti ateşe verdi. Ardından şüphelilerden birisi motosiklet üzerinde beklerken diğeri de iş yerinin önünde bulunan otomobilin yanına geldi. Araca yanıcı madde sürdükten sonra ateşe veren şüpheliler motosiklete binerek olay yerinde uzaklaştığı saniye saniye görüntülere yansıdı. Araç sahibi Bilgin Obut, araçlarını ateşe verenlerin biran önce bulunmasını istediğini belirtti. Polis, araç kundaklama olayıyla ilgili soruşturma başlattı.

