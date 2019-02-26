Osmaniye’de Umre bilgilendirme ve eğitim seminerleri

Diyanet İşleri Başkanlığı Umre organizasyonu ile kutsal topraklara gitmek için çeşitli turlara kayıt yaptıran vatandaşlara yönelik “Umre Bilgilendirme ve Eğitim Seminerleri” düzenlendi. İl Müftülüğü tarafından Zafer Camiinde ki programa eğitmen olarak, Müftü Ali Rıza Tahiroğlu, İl Müftü Yardımcıları Muhammed Değirmenci, Berrin Erdoğan ve Şube Müdürü İbrahim Özdemir katıldı. Seminerlerde uygulamalı eğitim veren İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu umre yolcularına, Allah’ın misafiri olarak gidilen Mekke ve Medine’de ülkenin şanına yakışır şekilde hareket edilmesini, vatan ve millet için İslam alemi için bol bol dua edilmesini ve boş zamanlarını tavaf yaparak ve namaz kılarak geçirmelerini söyledi. Müftü Tahiroğlu, “Umre yolcusu, Hak yolcusudur. Rahmanın misafirleri olduğunuzu hiç unutmayınız. Tavaf esnasında gözünüzü Kâbe’den, gönlünüzü Kâbe’nin Rabbinden ayırmayınız. İhram, makamdan, mevkiden ve tüm imtiyazlardan soyunmanın simgesidir. Takva elbisesine bürünmektir. “Takva elbisesi daha hayırlıdır. Takva; Kulluk idrakini en üst noktaya çıkarmaktır. Umreyi, sadece bir yasaklar manzumesi olarak algılamayınız ama, sakınılması gereken söz, fiil ve davranışlardan kendinizi koruyunuz. Umre vesilesi ile, İman, İslam mertebelerini aşarak ihsan mertebesine ulaşmak idealleriniz arasında olsun. İhsan; “Sen O’nu görmesen de, O seni görür.” Şuuruna ermektir. Kimsenin gönlünü kırmayın ki, gönlünüz kırılmasın. Namazlarınız zaruret olmadıkça otel de kılmak yerine Mescidi Haram da kılmaya gayret ediniz. Umrenin aynı zaman da bir sabır eğitimi olduğunun idraki ile bazı konularda haklı da olsanız sabrediniz. Kuran’ın ifadesiyle “Mümin öfkesini yutmalıdır. Umreci, Müslüman kardeşlerine karşı anlayışlı ve hoşgörülü olmalı, başkalarını hor, hakir görme gibi bir tavırdan şiddetle sakınmalıdır. Çünkü “Müminin kardeşini hakir görmesi, günah olarak kişiye yeter.” Kul haklarına riayete ayrı bir özen gösterilmelidir. Herkesin eşit olduğu bir ortamda, kendisi için bir takım ayrıcalıklar aramak Umrenin ruhuyla bağdaşmaz. Bayan umreciler Kâbe’de mümkün mertebe hanımların namaz kıldığı yerleri kullanmalıdır. Umre’de yüce milletimizi temsil açısından olumsuz imaj bırakılmamaya özen gösterilmelidir.” dedi. Konuşmaların ardından, umre ibadeti için mukaddes topraklara gidecek vatandaşlara ibadet sırasında neler yapacakları Kabe maketi önünde teorik ve pratik olarak anlatıldı.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE