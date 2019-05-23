Osmaniye’de üreticilere, “Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımı”

İhracaat İşletimleri Osmaniye Gümrük Müdürlüğü’nce yapılan üreticilere “Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımı” yapılacak. Ak Parti Osmaniye Milletvekili İsmail Kaya, her araç için yaklaşık 1100 lira ihracat yardımı yapılacağını ve toplamda ihracatçılara 1 milyon 320 bin lira iade yapılmış olacağını söyledi. Milletvekili İsmail Kaya, Türkiye İhracat Genel Müdürlüğü’nü ziyaret etti. Kaya, ziyaretinde İhracat Genel Müdürü Özgür Volkan Ağar’dan bölge üretici firmalar tarafından geçekleştirilen ihracatlar hakkında bilgi aldı. Osmaniye Gümrük Müdürlüğü’nün çalışmalarını paylaşan Kaya, Tarımsal Ürünlere İhracat İadesi Yardımı ve firmalar için ihracat iadesi taleplerinin kabul edileceği, işlemlerin gerçekleştirileceği Osmaniye Gümrük Müdürlüğünün çalışmalara dahil edilebilmesi talebinde bulundu. Milletvekili Kaya açıklamasında, “İlimiz ve yakın çevresinde Narenciye üretimi ve ihracatı yoğun bir şekilde yapılmaktadır. Gümrük Müdürlüğümüzün verilerine göre 2018 yılı 1200 araç, 2019 yılı Mayıs ayı 300 araç ihracat yapılmıştır. Çevrede bulunan üreticiler ihracat işletimlerini Osmaniye Gümrük Müdürlüğünde yapmaktalar. Para-Kredi koordinasyonunun almış olduğu karara istinaden “Tarımsal Ürünlere İhracat İadesi” yardımı yapılmaktadır. Amaç, Tarımsal ürünlerin uluslararası piyasalarda rekabet gücünün ve ihracat potansiyelinin artırılmasıdır. Buna göre, Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu ödenekleri çerçevesinde karşılanmak üzere, karar kapsamındaki ürünlerin ihracatında, belirlenen ihracat iade miktarları, azami ödeme oranları ve miktar barajları dikkate alınarak ihracat iadesi yardımı sağlanacaktır. ihracat iadesi yardımında firmalar için iade taleplerinin kabul edileceği ve işlemlerin gerçekleştirileceği liste içerisinde Osmaniye Gümrük Müdürlüğü bulunmamaktaydı. Dolayısıyla üretici firmalarımız Tarımsal Ürünlere İhracat İadesi Yardımı alamamaktadır. Üretici firmalarımızın ve Osmaniye Gümrük Müdürlüğümüzün yoğun istek, öneri ve talepleri üzerine ilgili Genel Müdürlüğümüze talebimizi ilettik. Talebimizin bölgemiz nezdinde önem derecisini anlattık. Akabinde, Sayın Genel Müdürümüz hızlı bir şekilde çalışma yaparak, Osmaniye Gümrük Müdürlüğümüzü çalışma içerisine dahil ettiler. Böylelikle; İhracat işletimlerini Osmaniye Gümrük Müdürlüğümüzce yapan üreticilerimizin “Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımı” alabilme imkanı sağlanmış oldu. Her araç için yaklaşık 1100 TL ihracat yardımı yapılacak, toplamda ihracatçılarımıza 1 milyon 320 bin TL iade yapılmış olacaktır. İsmail Kaya, bölgenin gelişmesine vesile olacak, büyük katkı sağlayacak çalışmaların ve projelerin takipçisi olacağını ifade etti.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE

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