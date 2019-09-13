Osmaniye’de uyuşturucu operasyonları: 8 gözaltı

Osmaniye’de uyuşturucu temin ederek sattığı ve kullandığı şüphesiyle 8 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında kent merkezinde denetim yapıldı. Bu kapsamda, şüpheli 8 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda 15 Kilo 849 gram esrar maddesi, 22.61 gram eroin maddesi ve 19 adet yeşil reçeteye tabii hap ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Şüpheli şahıslar hakkında, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçlarından adli işlem yapıldı.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE

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