Osmaniye’de uyuşturucu operasyonu: 22 gözaltı

Osmaniye’nin Düziçi İlçesi ve Gaziantep’te, uyuşturucu satıcılarına yönelik belirli adreslere düzenlenen operasyonlarda 22 kişi gözaltına alındı. Bir evin bahçesinde gömülü bidona gizlenmiş uyuşturucunun ise narkotik köpeği ‘Zoro’ tarafından bulunma anı, polis kamerasına yansıdı. Düziçi Emniyet Müdürlüğü ile Osmaniye Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Düziçi ve Gaziantep’te uyuşturucu temin ederek sattığı ileri sürülen sokak satıcılarına yönelik operasyon için düğmeye basıldı. Özel Harekat ve Çevik Kuvvet Şubesi ekiplerinin de destek verdiği operasyonda narkotik köpekleri ‘Zoro’ ve ‘Börtü’ de katılımlarıyla belirlenen 23 ayrı adreslere baskın yapıldı. Operasyon kapsamında, bir ikamette yapılan aramada, bahçede gömülü haldeki bidonda gizlenmiş 8 ayrı paket halindeki uyuşturucunun ‘Zoro’ tarafından bulunması ve çıkarılması polis kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 1 adeta Glock marka tabanca ve bu tabancaya ait 125 mermi ile 3 adet ruhsatsız av tüfeği ile 8 paket halinde 253 gram esrar maddesi ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü’nde sorguları devam eden 22 şüpheli, otobüsle götürüldükleri Osmaniye Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi. Şüphelilerin, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilecekleri kaydedildi.

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