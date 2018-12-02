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Osmaniye’de uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklu300 defa okundu

kategorisinde,02 Ara 2018 - 21:27 tarihinde yayınlandı
Osmaniye’de uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklu

Osmaniye’de uyuşturucu temin ederek sattığı ileri sürülen şüphelilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 33 kişiden 5’i tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde bulunduran, kullanan ve temin ederek sattığı ileri sürülen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda bir haftada kent merkezinde belirlenen bazı adreslere düzenlenen operasyonda 33 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramada, 116,22 gram eroin, 65,11 gram esrar, 7 adet uyuşturucu hap, 1,16 gram metamfetamin, hassas terazi, tabanca ve bu tabancaya ait 15 mermi ele geçirildi.

Operasyonlarda yakalanan 26 kişi hakkında uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan işlem yapılmasının ardından savcılık talimatı ile serbest bırakıldıkları öğrenildi. Uyuşturucu ticareti yapmak suçundan mahkemeye sevk edilen şüphelilerden F.C., H.T., H.İ.G., G.Y., S.B. tutuklanırken, H.B.B. ve M.B.’nin ise serbest bırakıldıkları kaydedildi.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE

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