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Osmaniye'de uyuşturucu ticareti operasyonunda 6 tutuklama - Başak GazetesiBaşak Gazetesi
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Osmaniye’de uyuşturucu ticareti operasyonunda 6 tutuklama162 defa okundu

kategorisinde,14 Mar 2019 - 16:13 tarihinde yayınlandı
Osmaniye’de uyuşturucu ticareti operasyonunda 6 tutuklama

Osmaniye’de, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 8 şüpheliden 6’sı tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu madde imal ve ticareti suçuna yönelik icra edilen takip neticesinde; Gaziantep’ten temin ettikleri uyuşturucu maddeleri Osmaniye il merkezinde sattıkları, aracılık ettikleri, yer ve imkan sağladıkları tespit edilen kişilerin yakalanması için harekete geçildi. Önceki gün, belirlenen adreslere sabahın erken saatlerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, F.G. (27), O.O. (23), G.O.Ç. (26), K.K. (23), E.K. (25, E.C.K. (19), M.M.V. (26) ve C.Y. (25) olmak üzere 8 kişi gözaltına alındı. İkametlerde yapılan aramalarda 61 gram eroin maddesi, 4 gram metamfetamin maddesi, 20 gram esrar maddesi, 17 adet uyuşturucu hap ve çok sayıda uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparat bulundu. Ayrıca, faaliyet süresince 33 kişi hakkında ‘Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak’ suçundan adli işlem yapıldığı belirtildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıslardan F.G., O.O., G.O.Ç., K.K., E.K. ve E.C.K. tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Diğer şüpheliler M.M.V. ve C.Y.’nin ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldıkları öğrenildi.

Haber;İbrahim EMÜL/OSMANİYE

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