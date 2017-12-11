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Osmaniye’de uyuşturucu ticaretinden 8 kişi tutuklandı461 defa okundu

kategorisinde, 11 Ara 2017 - 13:28 tarihinde yayınlandı
Osmaniye’de uyuşturucu ticaretinden 8 kişi tutuklandı

Osmaniye’de polisin uyuşturucu ticaretine yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 30 kişiden 8’i tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu madde temin ederek sattığı ve kullandığı ileri sürülen şüphelilere yönelik bir haftalık çalışmalarda, 30 şüpheli gözaltına alındı. Şahısların ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramada, 120 gram eroin, 25,19 gram metamfetamin, 25,19 gram esrar, hassas terazi ve satışa hazır tek kullanımlık kağıda konulmuş 118 adet eroin paketi ele geçirildi. Emniyetteki ifadelerinin arından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 20’si savcılıkça serbest bırakılırken, 10 zanlıdan 8’i tutuklandı, 2’si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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